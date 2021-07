Le azzurre di Mazzanti si fanno sfuggire il secondo set ma chiudono senza problemi centrando un'altra vittoria nel girone B. In evidenza Paola Egonu con 29 punti a referto. Giovedì 29 luglio sfida agli USA per il primato del raggruppamento

L'Italvolley non sbaglia e vince anche la seconda partita nel torneo olimpico di pallavolo femminile. Il sestetto allenato da Davide Mazzanti ha sconfitto la Turchia per tre set a uno con il punteggio di 25-22, 23-25, 25-20 25-15. Protagonista del match la solita Paola Egonu, top scorer con 29 punti. In doppia cifra anche Bosetti (13 punti) e Fahr (10). Sylla e compagne hanno subito reagito dopo essersi fatte sfuggire il secondo set, chiudendo senza intoppo gli ultimi due parziali. Un altro successo dopo il 3-0 alla Russia all'esordio. Giovedì 29 luglio alle ore 14 giapponesi (le 7 italiane) giocheranno contro gli Stati Uniti, nello scontro tra le due squadre in testa alla classifica del girone B.