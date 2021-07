L’Italia della sciabola è argento: Curatoli, Montano e Berrè perdono in finale 45-26 con la Corea e si accontentano del secondo gradino del podio. Per Montano, alla sua quinta Olimpiade in carriera, è la quinta medaglia ai Giochi, la quarta a squadre

La favola degli sciabolatori azzurri non ha un lieto fine d'oro ma resta comunque una favola d'argento. Soprattutto quella di Aldo Montano, che saluta a 43 anni con un secondo posto. Cinque Olimpiadi in carriera, cinque medaglie: dall'oro individuale ad Atene 2004 a questo argento insperato nella gara a squadre. E pensare che il livornese non sarebbe dovuto nemmeno scendere in pedana: poi l'ìnfortunio di Luigi Samele, argento nell'individuale, lo ha costretto agli straordinari in semifinale, dove la sua esperienza è risultata decisiva nella sfida punto a punto vinta con l'Ungheria. Troppo forte, invece, in finale la Corea del Sud, che dal secondo dei novi assalti ha cambiato marcia fino al 45-26 finale. Una sconfitta pesante, che non mina l'impresa messa in piedi dal quartetto formato da Luca Curatoli, Enrico Berré, Luigi Samele e appunto da Montano. Per l'Italia è la 16^ medaglia delle Olimpiadi giapponesi.