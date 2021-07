Altre 3 medaglie per l'Italia: bronzo per Federico Burdisso nel nuoto (200 farfalla) e per il Quattro senza nel canottaggio (Lodo, Vicino, Castaldo e Di Costanzo, sostituto di Rossetti out per Covid). Irma Testa in semifinale nel pugilato ed è già a medaglia nei pesi piuma. Pellegrini 7^ nei 200 stile, Quadarella delude ed è 5^ nei 1500 sl. A caccia di medaglie anche la squadra della sciabola, che è in semifinale. In tarda mattinata impegni per Italbasket e Italvolley

