Team USA in campo contro Rep. Ceca: SEGUI IL LIVE

TEAM USA-REPUBBLICA CECA | IL TABELLINO

Terzo e ultimo appuntamento del girone per Team USA, che dopo la sconfitta all'esordio contro la Francia e la facile vittoria contro l'Iran decide i suoi destini contro la nazionale della Repubblica Ceca, che arriva alla sfida contro i giocatori NBA con lo stesso record di 1-1, avendo subìto 20 punti di scarto da Gobert e compagni e avendo sconfitto (ma di soli 6 punti) l'Iran. Alla Saitama Super Arena occhi puntati in particolare sulla superstar dei Brooklyn Nets Kevin Durant: segnando 5 punti eguaglia Carmelo Anthony e con 6 punti lo supera, diventando il miglior realizzatore nella storia di Team USA alle Olimpiadi.

Il racconto del primo tempo

Il quintetto schierato da coach Pop per la terza sfida olimpica vede in campo Lillard, Holiday, Booker, Durant e Adebayo ma a partire meglio sono nettamente i cechi, che piazzano un parziale di 10-2 che costringe al time-out Gregg Popovich. In particolare è Blake Schilb il protagonista dell'avvio, con 11 punti dei 17 dei suoi, che staccano Team USA (17-7). A reagire ci pensa Durant, che con il canestro del 17-9 si porta a 5 punti personali, eguagliando così Carmelo Anthony al primo posto tra i marcatori olimpici a stelle e strisce. Una tripla impossibile di Zach LaVine riporta a -6 gli USA, in un primo quarto con mille difficoltà in cui hanno rischiato di precipitare. Un'altra tripla - stavolta firmata da Damian Lillard - porta Team USA a -3 (21-18) e costringe la Rep. Ceca al time-out.