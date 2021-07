Record olimpico e tre giamaicane su tre sul podio nella finale dei 100 metri donne. Ha vinto Elaine Thompson-Herah con il fantastico tempo di 10"61, record dei Giochi, forse frutto anche delle super scarpe che aveva ai piedi, davanti alle connazionali Fraser-Pryce e Jackson: per le altre non c'è stato niente da fare, e per la Giamaica è un tris storico, a maggior ragione per essere arrivato nella gara regina delle Olimpiadi. In questo modo la Thompson, 29enne di Kingston appassionata di cucina e in pista allieva di coach Stephen Francis, ha bissato l'oro vinto a Rio, dove peraltro era stata meno veloce (10"71). Ai Mondiali di Doha 2019 aveva invece deluso finendo fuori al podio, ma oggi ha fatto vedere che è ancora lei la più veloce.