Il grande sport dopo le Olimpiadi sarà live su Sky Sport

L’Italia è sul tetto del mondo. L’Italia ha l’uomo più veloce del mondo. Il 1° agosto 2021 – ma più in generale l’estate 2021 - ha cambiato la storia del nostro sport. Siamo tornati protagonisti dove non lo eravamo da decenni, siamo entrati in tempi dello sport dove non ci avevano mai fatto entrare. E abbiamo vissuto questo 1° agosto 2021 la giornata più incredibile nella storia dello sport azzurro. Tutto separato da pochi minuti. Tamberi e Jacobs che vincono l’oro, un dopo l’altro. Impensabile? Sicuramente. Ma non impossibile. Almeno non per chi ha avuto modo di seguire passo passo su Sky Sport l’avvicinamento dei due all’Olimpiade. E, anche dopo Tokyo, Jacobs e Tamberi saranno protagonisti su Sky.