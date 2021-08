Riconoscenza e commozione per una giornata che resterà per sempre nella storia. All'indomani degli ori conquistati alle Olimpiadi di Tokyo nel salto in alto e nei 100 metri, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs hanno ringraziato i compagni e tutti i presenti a Casa Italia. Come testimoniato da due video postati su Instagram dal mezzofondista Yeman Crippa, i campioni olimpici sono saliti su una sedia e hanno fatto un discorso. Oltre ai ringraziamenti, Jacobs ha anche fatto una rivelazione: "Non dormo da ieri mattina!"