Team USA-Spagna per la semifinale. SEGUI IL LIVE

TEAM USA-SPAGNA | IL TABELLINO

Il primo quarto di finale è già in archivio, con la facile vittoria della Slovenia di Luka Doncic (20 punti, 11 assist, 8 rimbalzi) e Zoran Dragic (27) contro la Germania per 94-70, ora tocca a USA e Spagna staccare il biglietto per entrare nelle primi 4 del torneo olimpico. Una sfida piena di fascino, che in passato ha assegnato la medaglia d'oro e che vede di fronte tantissimi giocatori con passato e/o presente nella NBA anche nella selezione spagnola (dai due fratelli Gasol alla coppia Ricky Rubio-Rudy Fernandez, ma anche Willy Hernangomez, Victor Claver e Alex Abrines, più veterani di grande valore come Sergio Llull e il "milanese" Sergio Rodriguez).

Il racconto del primo tempo

Gli Stati Uniti confermano il quintetto, con Lillard, Holiday, Booker, Durant e Adebayo, mentre dall'altra parte la Spagna si presenta con Rubio (subito scatenato in avvio), Fernandez, Claver, Abalde e Marc Gasol. Holiday e Durant sono i più attivi in casa USA alla palla a due, e Stati Uniti che mettono un primo mini vantaggio tra le due squadre (+7, 17-10). Ci pensa Rubio a riportare la gara in equilibrio: il nuovo giocatore dei Cleveland Cavs segna 13 dei primi 17 punti della squadra spagnola, autentica spina nel fianco della difesa USA. Il primo quarto si chiude con gli iberici in vantaggio, 21-19, ma la gara continua a svilupparsi su binari di totale parità, con Zach LaVine che si fa vedere tra le riserve di Team USA. Ma la Spagna alza l'intensità, anche difensiva, e in attacco viene guidata dai capolavori di Sergio Rodriguez e dall'energia di Willy Hernangomez: sono proprio due punti suoi che firmano il vantaggio in doppia cifra delle furie rosse, che vanno a +10, 39-29. È il primo momento di vera difficoltà per la squadra di coach Popovich, che infatti ferma la partita e lancia la reazione degli statunitensi, che alla sirena del primo tempo sono riusciti (con un parziale di 14-4, 7-0 per chiudere) a recuperare la partita, che a metà gara è in perfetta parità, 43-43.