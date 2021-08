Federica Pellegrini è stata eletta membro del Cio in rappresentanza degli atleti, che hanno votato al Villaggio olimpico durante i Giochi di Tokyo. Nello sport italiano l'unico precedente era quello di Manuela Di Centa. La veneta è stata eletta insieme a Pau Gasol, Maja Martyna Wloszczowska, Yuko Ota e sarà in carica fino a Los Angeles 2028

Ennesimo riconoscimento di grandezza per Federica Pellegrini, che è stata eletta membro Cio in rappresentanza degli atleti (6,825) che hanno votato al Villaggio olimpico. La nuotatrice azzurra resterà in carica fino al 2028, anno dell'Olimpiade di Los Angeles e sarà di conseguenza in Giunta Coni fino a quella data. Nello sport italiano l'unico precedente è quello di Manuela Di Centa. 'La Divina' è risultata terza tra gli eletti. Al primo posto il cestista spagnolo Pau Gasol, al secondo la ciclista polacca Maja Martina Wloszczowska, quarto il fiorettista giapponese Yuki Ota. Federica ha chiuso la sua carriera olimpica con la quinta partecipazione ai Giochi, diventando la prima donna a conquistare altrettante finali nella sua specialità, i 200 sl.