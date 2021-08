L'Italia conquista l'oro nel ciclismo su pista, prova inseguimento a squadre. Francesco Lamon , Simone Consonni , Jonathan Milan e Filippo Ganna. Battuta in finale la Danimarca, stabilendo anche il nuovo record del mondo in 3'42''032. Prima medaglia nella specialità da Città del Messico 1968, la 12^ complessiva, la 6^ azzurra a Tokyo

Italia medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre del ciclismo su pista ai Giochi di Tokyo. Il quartetto-jet Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna. Battuta in finale la Danimarca con uno stratosferico 3'42''032, nuovo record del mondo. Bronzo conquistato dall'Australia, che ha sconfitto la Nuova Zelanda. Per l'Italia si tratta della medaglia n° 30 della spedizione a Tokyo, la 12^ nella disciplina, che però mancava il podio da Città del Messico 1968. Per gli azzurri sesto oro centrato ai Giochi giapponesi.