Nuoto di fondo: Rachele Bruni, argento a Rio, chiude 14^ nella 10 km in acque libere. Vela, Ferrari-Calabrò sesti nella classe 470. Tuffi, Jodoin in semifinale nella piattaforma 10 metri. Canoa velocità, Rizza qualificato per la semifinale del K1 200, Beccaro-Burgo in quella del K2 1000 metri. Dal Molin eliminato nella semifinale dei 200 ostacoli

OLIMPIADI, NEWS E RISULTATI LIVE