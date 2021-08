USA sotto all'intervallo con l'Australia. LIVE

Quintetti confermati da una parte e dall'altra: Mills-Dellavedova-Ingles-Landale-Kay per i Boomers, Lillard-Holiday-Booker-Durant-Adebayo per Team USA. Kevin Durant segna i primi due punti della partita, ma dall'altra parte la mano di Ingles è subito caldissima con due triple per il 6-2 iniziale . KD fa capire di essere in versione playoff con un paio di stoppate pazzesche sotto il canestro, con una terza su Dante Exum in cui gli viene fischiato un fallo dubbio. L'Australia comunque controllano i primi cinque minuti di partita e salgono sull'11-6, costringendo gli avversari a 4 palle perse. Un gran canestro di Durant non scuote gli australiani che con Mills doppiano gli avversari sul 16-8 , complice un grande Exum e un'intensità difensiva del tutto assente anche in giocatori insospettabili come Draymond Green e Jrue Holiday. Chris Gouding mette la firma con una tripla a un super primo quarto dei Boomers, che chiudono i primi 10 minuti sul 24-18 .

Middleton sbaglia una schiacciata completamente da solo sotto canestro lanciando cattivi segnali per Team USA, mentre Goulding prima segna da tre e poi prende tre tiri liberi sempre su Middleton spingendo i suoi fino al +9. Exum continua a dare tantissimo sia in attacco che in difesa firmando il +10, poi Durant si inventa un gran gioco da tre punti ma per gli USA non ci sono mai canestri facili contro la difesa australiana. Exum segna ancora da tre e poi Thybulle scappa in contropiede firmando il gioco da tre punti del +13 sul 39-26, che diventa +15 quando Exum alza la palla per l'alley-oop per Landale che costringe Popovich al timeout (0/8 da tre punti per gli americani). Gli USA sbagliano un altro paio di volte dall'arco prima di trovare un tiro completamente aperto in angolo per Booker e tornare a -10, ma la difesa australiana è ovunque costringendo gli USA a conclusioni difficilisime. Tatum ne segna una da tre per il -7 dimezzando il massimo svantaggio, a cui fa seguito un super palleggio arresto e tiro di Durant. Gli australiani perdono un paio di palloni di troppo in attacco e Holiday abbassa la testa trovando il -3, e solo un errore di Tatum sulla sirena evita che gli USA pareggi già all'intervallo: si va al riposo sul 45-42, con un parziale di 16-4 per Durant (15 punti) e soci per chiudere la frazione.