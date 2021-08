Lotta: Conyedo eliminato ai quarti

Abraham Conyedo Ruano, nella categoria 97 kg, ha battuto il rumeno Albert Saritov negli ottavi di finale per 6-1. Nei quarti è stato battuto 6-0 dello statunitense Kyle Frederick Snyder: l'azzurro può essere ripescato in caso di vittoria di dell'americano in semifinale per andarsi a giocare il bronzo