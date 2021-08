Sfida combattuta e successo meritato per gli USA che allungano nel terzo quarto grazie a un super Kevin Durant - autore di 29 punti e 6 rimbalzi - e poi reggono e rispondono nel finale al ritorno della Francia, guidata dai 16 punti a testa per Evan Fournier e Rudy Gobert. Per la nazionale allenata da Gregg Popovich è il 4° oro consecutivo, il settimo nelle ultime otto edizioni delle Olimpiadi

Team USA-Francia 87-82

Non c’è due senza tre per Kevin Durant, alla terza finale olimpica consecutiva della sua carriera e ancora una volta decisivo nel successo di Team USA. Dopo i due trentenni nella sfide decisive di Londra 2012 e Rio 2016, l’All-Star di Brooklyn - fresco di rinnovo con i Nets per altri 4 anni a quasi 200 milioni di dollari - ne ha aggiunti 29 con 6 rimbalzi, primo giocatore all-time con 100+ punti in tre edizioni diverse delle Olimpiadi e guidando gli Stati Uniti in un primo tempo formidabile. Nel terzo quarto Team USA ha abbondantemente superato la doppia cifra di vantaggio, prima di alzare troppo presto il piede dall’acceleratore e vedere la Francia tornare in corsa. Il passaggio decisivo del match arriva a cinque minuti dalla sirena: Frank Ntilikina segna la tripla del meno tre (73-70), ma Team USA trova subito il modo di rispondere con due jumper contestati segnati da Lillard (11 punti con 4/11 al tiro), un canestro da sotto di Jrue Holiday e la tripla che toglie ogni speranza ai transalpini realizzata da Jayson Tatum (19 punti con 8/14 dal campo).