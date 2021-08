Rosetti: "Questo bronzo non lo sento mio"

Bruno Rosetti ha terminato il suo periodo di quarantena nell'hotel Covid in Giappone e ora è pronto a tornare in Italia. Con un'amarezza che resta: "Ringrazio Malagò, ma questa medaglia non la sento mia"

"Sono grato a Malagò per avermi fatto avere la medaglia, ma questo bronzo non lo sento mio. Cinque anni di preparazione e sono arrivato a tre ore dalla gara ma non ho partecipato, quindi non la sento mia". Così il canottiere azzurro Bruno Rosetti, fermato per Covid-19 poco prima della gara alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che ha visto l'equipaggio azzurro del quattro senza vincere successivamente la medaglia di bronzo con Marco Di Costanzo che lo ha sostituito in extremis.