Bronzo anche per Bruno Rosetti. L'azzurro sale sul podio insieme al quattro senza di canottaggio dopo che era stato fermato dalla positività al Covid a poche ore dalla finale conquistata insieme ai compagni. Lo ha deciso il Comitato Olimpico Internazionale, accogliendo la richiesta avanzata dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, avanzata subito dopo il terzo posto ottenuto da Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino e Marco Di Costanzo (sostituto di Rosetti). L’ufficialità è arrivata attraverso il Direttore Sport del CIO, Kit McConnell, che ha recepito l’istanza, considerandola fondata, in ragione della complessità del momento vissuto e del contributo offerto dal canottiere per il raggiungimento della finale da parte dell’imbarcazione.