Il primo staffettista della 4x100 britannica, seconda dietro l'Italia a Tokyo, è stato sospeso in via cautelare per via delle violazioni antidoping. Nelle sue urine sono state trovate tracce di ostarina, un anabolizzante. L'atleta potrà richiedere le controanalisi

Brutte notizie per la Gran Bretagna, nello specifico per la staffetta 4x100 che alle Olimpiadi di Tokyo ha conquistato la medaglia d’argento dietro l’Italia. CJ Ujah, primo staffettista, è stato sospeso provvisoriamente per possibile violazione delle norme antidoping. L’atleta britannico è stato controllato proprio dopo la staffetta e lo scorso 8 agosto (due giorni dopo) nelle sue urine sarebbero state trovate tracce di ostarina, un anabolizzante. Come da prassi, Ujah potrà richiedere le controanalisi e, nel frattempo, è stato sospeso in via cautelare. Qualora la positività venisse confermata, il caso passerebbe alla Divisione Antidoping del Tribunale dello Sport, che dovrà decidere sulle sanzioni per Ujah e per l’eventuale revoca della medaglia della 4x100 britannica. Stando al regolamento, qualora un atleta parte di una staffetta commetta una violazione antidoping, l’intera squadra verrebbe squalificata. Dunque potrebbe essere a a rischio la medaglia d’argento conquistata dalla Gran Bretagna ai giochi di Tokyo.

Fermati altri tre atleti

Altri tre atleti sono stati sospesi: il corridore marocchino dei 1.500 metri Sadik Mikhou, il lanciatore del peso georgiano Benik Abramyan e il velocista keniano Mark Otieno Odhiambo. In una dichiarazione, l'AIU (Unità per l’integrità dell’atletica) ha affermato di aver lavorato a stretto contatto con l'International Testing Agency durante i Giochi e di aver fornito le informazioni necessarie per eseguire test specifici su due dei quattro atleti. "L'AIU attende ora la conclusione del procedimento ITA contro gli atleti di cui sopra, che determinerà se sono state commesse violazioni delle regole antidoping e quali conseguenze (nel caso) dovrebbero essere imposte in relazione ai Giochi Olimpici"