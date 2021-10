Sofia Goggia per la cerimonia d'apertura e Michela Moioli per quella di chiusura. Saranno due donne le portabandiera dell'Italia ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022, che scatteranno il 4 febbraio prossimo per concludersi domenica 20. L'annuncio è stato fatto dal presidente del Coni Giovanni Malagò al termine seduta di Giunta nazionale riunitasi al Foro Italico di Roma oggi venerdì 22 ottobre. Non era mai accaduto nella storia che il Coni avesse deciso a priori, ovvero prima dello svolgimento dell'evento olimpico, anche il nome del portabandiera della cerimonia di chiusura. Alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020 Marcell Jacobs era stato nominato alfiere della cerimonia di chiusura dopo il trionfo nei 100 metri e nella staffetta 4x100 (alla cerimonia di apertura i portabandiera erano stati Jessica Rossi ed Elia Viviani). La consegna della bandiera italiana da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è prevista alle ore 12 del 23 dicembre al Quirinale. Sofia Goggia ha vinto l'oro olimpico in discesa libera a PyeongChang 2018 diventando la prima donna italiana di sempre a vincere il titolo a cinque cerchi in questa disciplina. Michela Moioli, anche lei bergamasca come Goggia, ha conquistato sempre nell'edizione dei Giochi in Corea del Sud, l'oro nel snowboard cross.