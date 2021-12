Gran Bretagna annuncia boicottaggio diplomatico

Aumentano i Paesi che non invierano rappresentanti ufficiali ai Giochi invernali di Pechino 2022, per protestare contro le violazioni dei diritti umani in Cina. Dopo l'annuncio del boicottaggio diplomatico (che non coinvolge gli atleti) da parte degli Usa - con la dura reazione cinese - sono infatti arrivati quelli di Australia e Gran Bretagna

Ai Giochi invernali di Pechino 2022, in programma il prossimo febbraio, non ci saranno rappresentanti ufficiali di Stati Uniti, Australia, Gran Bretagna e Nuova Zelanda. Dopo l'annuncio del boicottaggio diplomatico da parte dell'amministrazione Biden di lunedì, sono arrivati infatti quelli del primo ministro asutraliano Scott Morrison e di quello inglese Boris Johnson, mentre la Nuova Zelanda ha fatto sapere che aveva già comunicato in precedenza la sua scelta al governo di Pechino. Una decisione presa in tutti i casi per protestare contro le violazioni dei diritti umani in Cina. Si tratta di un tipo di boicottaggio che non coinvolge gli atleti, che saranno invece regolarmente a Pechino per gareggiare.