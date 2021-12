A 50 giorni dal via dei Giochi invernali di Pechino, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, fa il punto della situazione: "E' un'Olimpiade complicatissima, con alcune cose al buio basate su fotografie e rendering. Nessuno è potuto andare in Cina, visto che sono necessarie tre settimane di quarantena. L'alternativa però era il dramma della cancellazione. Saranno i problemi di Tokyo portati sul ghiaccio". La cerimonia inaugurale è prevista per il 4 febbraio