Pechino, aperti ufficialmente i villaggi olimpici

Dopo l'apertura ufficiosa di inizio settimana, i tre villaggi olimpici, due a Pechino e uno a Zhangjiakou, sono da oggi funzionanti in via ufficiale per gli atleti dei Giochi invernali di Pechino 2022, a otto giorni della cerimonia di apertura. Le prime due strutture di Chaoyang e Yanqing nella capitale cinese contano un totale di circa 3.500 posti letto, mentre la terza che si trova a Zhangjiakou, a circa 160 chilometri a nordovest di Pechino, di posti letto ne ha 2.800, destinati ad atleti e dirigenti delle squadre per la durata delle Olimpiadi invernali in programma dal 4 al 20 febbraio. Il villaggio di Chaoyang è stato pensato per accogliere prevalentemente gli atleti che gareggiano in sport come pattinaggio, curling e hockey su ghiaccio, mentre quello di Yanqing per bob, slittino e sci alpino. Infine, al villaggio nella zona di Zhangjiakou, a 900 metri sul livello del mare, sono attesi gli sciatori di fondo e biathlon, snowboarder, gli specialisti del salto e di freestyle. All'inizio della settimana sono arrivate le prime delegazioni, in rappresentanza di parte del contingente di Svizzera (i primi in assoluto), Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti. Poi, anche finlandesi e australiani, oltre a degli atleti cinesi.