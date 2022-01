Ci sono sport in cui il coach non è soltanto un allenatore. Nel mondo delle arti marziali, il coach è una figura più vicina a un padre spirituale piuttosto che a un tecnico. Non a caso, queste figure vengono definite "maestri" in questo tipo di discipline. Nell’ambiente del karate italiano, Claudio Guazzaroni racchiudeva tutte queste figure in una sola grande, grandissima personalità: è stato un allenatore, un maestro, un amico, un padre sportivo per molti dei nostri azzurri più vincenti. Tra questi c’è anche Luigi Busà, campione olimpico nel kumite agli ultimi Giochi di Tokyo. Se guardate bene tutte le vittorie di Luigi in carriera (e vi assicuro che sono tante), a sostenere il "Gorilla di Avola" c'era sempre Claudio. Era una figura rassicurante, una presenza costante, lo vedevi sempre sullo sfondo durante le gare. Sapevi che lui ci sarebbe stato comunque, pronto ad abbracciarti una volta sceso dal tatami, con quelle sue braccia forti, a prescindere che tu vinca o perda. Lui era sempre lì, non soltanto perché è stato per molti anni capo allenatore della Nazionale italiana di karate. Per lui questo non era un lavoro: era una missione. Crescere degli uomini e delle donne, prima ancora che dei campioni, era il suo vero scopo (impossibile non citare altre campionesse cresciute da Claudio come Greta Vitelli e Sara Cardin).