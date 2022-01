Mattarella: "Vi seguirò con affetto, auguri Sofia"

Il Presidente della Repubblica, appena rieletto per un secondo mandato, ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente del Coni Giovanni Malagò in vista dell'Olimpiade invernale di Pechino: "Vi seguirò con grande affetto e ci rivedremo al ritorno. L'Italia è sempre orgogliosa di voi"

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha avuto un colloquio telefonico col Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rieletto nella giornata di sabato per un secondo mandato al Quirinale. Malagò - rende noto il Coni - ha parlato col Capo dello Stato poco prima di imbarcarsi sul volo che da Zurigo lo sta portando in Cina per i Giochi Olimpici, che prenderanno il via il prossimo 4 febbraio con la cerimonia d'apertura.

"Rivolga i miei più calorosi saluti alle atlete e agli atleti azzurri - ha detto Mattarella a Malagò -. E in particolare a Michela Moioli per il suo nuovo ruolo di portabandiera e a Sofia Goggia con gli auguri di pronta guarigione. Vi seguirò con grande affetto e ci rivedremo al ritorno. L'Italia è sempre orgogliosa di voi".