Pechino, su Sky Sport24 tre appuntamenti al giorno

Un racconto quotidiano per non perdere nulla delle Olimpiadi al via il 4 febbraio: sul canale 200 di Sky tre approfondimenti: alle 13, 15.30 e 18.30 con uno studio alla Torre Allianz di City Life. Inoltre, sui canali Eurosport -disponibili su Sky in HD ai canali 210 e 211, anche in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW- sarà possibile seguire il meglio dei Giochi con oltre 300 ore di dirette. E su skysport.it aggiornamenti in tempo reale e liveblog per seguire tutte le gare e le medaglie