Slittino, i risultati delle azzurre nelle prove

Tra l'una e le tre di notte italiana si sono disputate le prove cronometrate del singolo femminile. Nell'ultima prova Natalie Geisenberger (Germania) la più veloce in 59.018. Miglior italiana Verena Hofer, undicesima in 59.673. Nina Zoeggeler tredicesima con 59.835. Mentre Andrea Voetter non ha terminato la prova. Nella penultima prova di Julia Taubitz il miglior tempo in 58.868. Sesto posto per Nina Zoeggeler in 59.371. Andrea Voetter nona col tempo di 59.469. Per Verena Hoefer tempo di 1:01.080.