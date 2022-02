Tutte le discipline dei Giochi (spiegate)

13/30 ©Getty

PATTINAGGIO DI FIGURA (15 medaglie, 5 eventi) - Ogni evento consiste tipicamente in un programma corto e uno lungo. In ogni programma un pattinatore riceve due serie di punteggi: per l'elemento tecnico (TES) e per i componenti del programma (PCS). Il programma corto funziona come qualificazione per il lungo (noto anche come programma libero). I pattinatori ricevono quindi un punteggio combinato dai programmi corti e liberi per premiare il vincitore assoluto.