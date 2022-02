Ricordiamo che ieri la seconda prova ufficiale era stata annullata per maltempo. Mentre la FISI aveva comunicato che "alla luce degli ultimi cambiamenti, lo staff tecnico ha deciso di non effettuare selezione per il quartetto che parteciperà alla gara, che sarà deciso per scelta tecnica". Sette le azzurre. Quattro prenderanno parte alla discesa per le medaglie in programma martedì 15 febbraio alle 4 (orario italiano). Al termine della prova riunione tecnica per scegliere le 4 che saranno in gara domani.