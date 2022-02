Italia in piena corsa per la finale del team event di pattinaggio artistico: azzurri quinti e virtualmente classificati, con due punti di vantaggio su Canada e tre sulla Georgia. Costantini e Mosner unica squadra a punteggio pieno nel curling misto. Paris quinto nella prova di discesa libera maschile. I Giochi sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky LA GIORNATA LIVE - RISULTATI - MEDAGLIERE Condividi

Terza giornata di gare a Pechino nei Giochi olimpici invernali. Questi i risultati degli azzurri impegnati.

Curling misto, altre due vittorie per l'Italia Continua la serie positiva degli azzurri nel doppio misto. Stefania Costantini e Amos Mosner hanno vinto nettamente sia il confronto con la Norvegia, che ha messo in pista Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, con il punteggio di 11-8, che contro la Rep. Ceca battuta per 10- 2. L’Italia è momentaneamente in testa alla classifica unica formazione a punteggio pieno. “Il nostro obiettivo è quello di rimanere concentrati. La gara è ancora lunga ma speriamo di mantenere questo ritmo - ha dichiarato Stefania Costantini – Sono contenta perché stiamo migliorando soprattutto l’affiatamento con il ghiaccio e questo ci da fiducia per le prossime cinque gare”.

Pattinaggio artistico: Italia quinta nel Team Event Nell’esordio del pattinaggio artistico su ghiaccio, con la gara a squadre, l’Italia è sul filo della qualificazione alla finale. Vi accedono le prime 5. Dopo 3 delle 4 prove azzurri quinti, dietro gli irraggiungibili Usa e Russia, a 3 punti dalla Cina e 2 dal Giappone con 2 di vantaggio sul Canada e 3 sulla Georgia. Si deciderà tutto domenica, con il Corto Donne. Nel maschile, Daniel Grassl è penalizzato da una imperfezione nel quadruplo Lutz iniziale. L’azzurro si ferma a 88.10 punti (47.18 tecnico, 40.92 artistico), contro il suo personale di 95.67 (53.52 e 42.15): quinto posto (poteva essere quarto) e 6 punti per la squadra. Nel Corto della Danza Charlene Guignard e Marco Fabbri confermano l’eccellenza con 83.83 punti (47.12 tecnico, 36.71 artistico) e vanno vicini al personale (84.66), superati solo dagli statunitensi Hubbell-Donohue e dai russi Sinitsina-Katsalapov. Nel Corto Coppie, le cose non vanno altrettanto bene per Nicole Della Monica e Matteo Guarise: ottengono 60.30 punti (30.75 tecnico, 30.55 artistico), settimo posto. Domenica l’ultima delle quattro prove, con Lara Naki Gutmann a difendere una posizione fra le prime 5, un compito non semplice, ma non impossibile.

Classifica dopo 3 prove: Usa 28, Russia 26, Cina 21, Giappone 20, Italia 18, Canada 16, Georgia 15, R. Ceca 12, Ucraina 4, Germania 3.