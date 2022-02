Al Yanqing National Alpine Skiing Centre Christof Innerhofer è uno dei soli tre atleti che sono riusciti a provare un'ultima volta la pista di discesa libera prima della finale prevista per domani, domenica 6 febbraio, alle 4:00 ora italiana (11:00 ora cinese). L'allenamento è stato annullato per il forte vento. Ecco le sue dichiarazioni post prova: "Ero un po' in difficoltà perché ho mancato una porta alla partenza del Super-G per due volte di fila. Questo non era mai successo prima in 15 anni, quindi tutta la mia corsa di oggi era concentrata su questa porta. Penso di essere stato l'unico che non è stato in grado di fare questa porta due volte di fila, quindi sono stato un po' fortunato oggi. È un problema maggiore quando non hai mai fatto la linea giusta, perché l'ho provata solo un giorno. Tutto il resto non era importante da fare e questo è stato il motivo per cui dopo questa porta mi sono fermato per risparmiare energia". Sul vento di oggi, dice: "Il vento era ok, per me in cima era lo stesso vento di ieri. Nella parte centrale c'era meno vento di ieri. Non si vince la gara solo con il vento, bisogna anche sciare". Innerhofer torna poi a parlare di quella particolare porta e di come ha risolto i suoi problemi: "Ho dovuto provare di nuovo perché si può fare in due modi diversi. O entri e cerchi di farlo quasi pulito e derapi un po' alla fine, o giri le punte e hai abbastanza direzione. Questo è quello che ho provato a fare due volte di fila, ma avevo troppa velocità, quindi non sono stato in grado di girare abbastanza le punte alla fine. Molte persone che l'hanno fatta bene, derapano già un po' quando si passa la porta prima, quindi si hanno già le punte in una buona direzione, e dopo si può decidere quando si spinge. Oggi ho provato un po' lo stesso. Forse è un po' meno veloce, ma è più sicuro. Ora posso dormire meglio." Sul fatto che sia pronto a gareggiare, Innerhofer non ha dubbi: "Ora mi sento pronto. In questo turno prima di oggi mi sentivo pronto zero, ora mi sento pronto al 90 per cento o all'80. L'ho fatta. Forse non nel modo migliore, ma è stata la prima volta che ho fatto quella porta."