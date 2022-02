La staffetta mista conquista l'argento nei 500 metri dello short track. Per Arianna Fontana una medaglia da record: è la nona in 5 edizioni olimpiche. Superati per numero di podi olimpici mostri sacri della disciplina come Apolo Anton Ohno e Viktor An, fermi a 8 medaglie. Ma non è l'unico numero da record per la valtellinese

PECHINO 2022, RISULTATI E NEWS LIVE - CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE