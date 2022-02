4/21 ©Getty

ISOLDE KOSTNER (3 medaglie, sci alpino). Risponde all’appello pure l’atleta bolzanina, specialista delle discipline di velocità come confermato alle Olimpiadi invernali: doppio bronzo a Lillehammer in supergigante e discesa libera, disciplina quest’ultima che la premiò con l’argento a Salt Lake City nel 2002 nella quale fu portabandiera nella cerimonia d’apertura. È seconda solo alla Compagnoni per vittorie in Coppa del Mondo (15 contro 16)