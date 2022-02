Brignone: "Sono contenta, farò del mio meglio nello slalom"

Federica Brignone ha terminato ottava la discesa libera della combinata alpina, conclusa in 1:33.11 (+0.69). Sulla sua discesa dice: "Sono contenta, perché all'inizio delle prime discese di allenamento non avevo feeling. Credo di aver avuto ancora troppo rispetto nella parte alta, ed effettivamente ho sbagliato dopo il traverso. Sono andata troppo lunga, lontano, e la neve lì non è molto veloce. È la neve nuova. Quando vai a 120 chilometri all'ora, se vai sulla neve morbida perdi tanto. Devo aprirmi, quindi ho preso molta aria. Ma sono super orgogliosa delle mie ultime sessioni. Ero davvero in forma e in corsa. Ieri ho fatto un grosso errore nella parabolica. Sono andata con il sedere a terra, come se toccassi gli sci. Sono lì, sto giocando e farò del mio meglio." Sull'ottavo posto con lo slalom a venire: "So per certo che ci sono tre sciatrici di slalom migliori di me, ma non si sa mai e cercherò davvero il mio meglio."