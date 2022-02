Nella giornata della prima medaglia azzurra a Pechino firmata da Francesca Lollobrigida, spicca ancora il curling misto. Male il fondo, nel biathlon non bastano super Vittozzi e Wierer: Italia 9^ nella staffetta mista. Bresadola passa il turno nel salto con gli sci. I Giochi sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky PECHINO 2022, NEWS E RISULTATI LIVE - CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE Condividi

Pattinaggio velocità, Lollobrigida argento nei 3000 metri La prima medaglia dell’Italia Team ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 arriva dalla pista lunga è d’argento porta la firma di Francesca Lollobrigida! Al National Speed Skating Oval l’azzurra, sul ghiaccio dei 3000 metri assieme all’olandese Irene Schouten, con il tempo di 3:58.06 si piazza proprio dietro alla pattinatrice dei Paesi Bassi d’oro in con il record olimpico (3:56.93) . È di bronzo la canadese Isabelle Weidemann in 3:58.64. Per Lollo, alla terza partecipazione olimpica, e bronzo europeo in carica nella stessa distanza, si tratta del primo podio olimpico in carriera.

Biathlon, staffetta mista: l'Italia chiude 9^ Crolla l'Italia nelle ultime due frazioni della staffetta mista di biathlon: dopo aver chiuso al 2° posto sia con Vittozzi che con Wierer, gli azzurri pagano la scarsa giornata di Bormolini e Hofer, chiudendo al 9° posto con un ritardo di 2'39'' e 2+14 errori al tiro. Oro per la Norvegia, argento per la Francia e bronzo per la ROC (Russia)

Salto con gli sci, Bresadola 21° passa il turno Giovanni Bresadola si qualifica al 21° posto con una distanza di salto di 94.0 e un punteggio totale di 91.8. L'obiettivo per l'azzurro sarà riuscire a passare la prima sessione di salti domani, domenica 6 febbraio, alle 12:00 ora italiana (19:00 ora cinese). Davanti a tutti il norvegese Marius Lindvik con una distanza di salto di 100.5 e 116.7 punti.

Curling doppio misto: Italia-Australia 7-3, quinta vittoria per gli azzurri Prosegue il cammino immacolato dell'Italia, che batte 7-3 l'Australia e conquista il quinto successo in altrettanti match nel torneo di doppio misto di curling. Spazzati via gli aussie, già eliminati e con zero successi ai Giochi: alle 13.05 Amos Mosaner e Stefania Constantini, che si confermano primi a punteggio pieno, sfideranno la Gran Bretagna

Sci alpino, terza prova discesa annullata per il forte vento A causa del forte vento è stato cancellato il terzo e l’ultimo training cronometrato in vista della discesa maschile sulla pista “Rock”di Yanqing. Una prova durata appena tre discese, quelle di Matthias Mayer, Christof Innerhofer e Aleksander Aamodt Kilde prima che l’organizzazione decidesse per la sospensione. L’appuntamento con gli uomini jet viene dunque rimandato all’attesa gara olimpica di domenica 6 febbraio alle ore 11:00 locali (le 4:00 italiane).