In un periodo di non facili rapporti diplomatici tra i due paesi, la coppia cinese del doppio misto di curling ha fatto un dono molto particolare agli avversari degli Stati Uniti: un gesto di amicizia, nello spirito del curling, che può assumere anche un significato distensivo. Le FOTO

Un gesto di amicizia, nella migliore tradizione del curling, quello della squadra cinese del doppio misto verso gli Stati Uniti. Un omaggio che può assumere anche un significato distensivo. Ling Zhi e Fan Suyuan hanno donato due spille commemorative agli avversari Christopher Plys e Vicky Persinger al termine della sfida vinta dagli americani per 7-5. L'omaggio è stato molto gradito dagli statunitensi: "Sono bellissime, super uniche", ha commentato Christolpher Plys, "queste resteranno sulla mia scrivania per molto, molto tempo". "C'è qualcosa di speciale con la coppia cinese", ha aggiunto, "non riusciamo a comunicare più di tanto ma ci scambiamo sempre sorrisi e un saluto con il pugno. Non lasciamo che le politiche dei nostri Paesi si mettano tra noi, alla fine abbiamo tutti lo stesso sangue e pratichiamo lo stesso sport, è divertente sperimentare altre culture". Ling Zhy, ha sottolineato che "nel curling è tradizione per gli atleti di essere amichevoli tra loro" e ha riferito di aver invitato Plys a visitare la sua città natale di Harbin, nel nord-est della Cina.