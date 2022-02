Stavolta la tempistica è stata perfetta. Dominik Fischnaller è risultato positivo al Covid a Pechino, il giorno dopo la discesa che gli ha regalato il bronzo nella gara di slittino. L'azzurro è in isolamento ed è asintomatico e sta seguendo tutte le procedure previste dal Comitato olimpico. Come il cugino Kevin , che era risultato positivo venerdì scorso, non potrà partecipare al team relay del prossimo 10 febbraio.

Bronzo conquistato per due centesimi

Dominik Fischnaller ha conquistato il bronzo per soli due millesimi, una tempistica perfetta come quella che lo ha portato alla positività solo dopo aver conquistato la medaglia e che riscatta il quarto posto dell'edizione scorsa in Corea. Destino diverso per il cugino Kevin, suo compagno di camera al villaggio Olimpico che invece dal Covid è stato fermato alla vigilia della sua entrata in gara. Kevin lo ha seguito dalla sua stanza è alla fine si è lasciato andare ad una grande esultanza come testimoniato su Instagram con un video.