Curling, l'Italia fa 9 su 9: semifinale con Svezia

L'Italia chiude imbattuta il turno preliminare del torneo di doppio misto di curling: Amos Mosaner e Stefania Constantini battono all'extra end anche i campioni olimpici in carica del Canada e conquistano la nona vittoria di fila. Alle 13.05 la semifinale con la Svezia per andare a caccia di una storica medaglia. Tutto su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

L'Italia chiude con un'altra magia il turno preliminare del torneo di curling doppio misto di Pechino 2022. La squadra azzurra, già qualificata con due partite di anticipo alle semifinali grazie a una striscia positiva di otto successi, vince anche la nona partita all'extra end contro il Canada per 8-7. Nove su nove per Amos Mosaner e Stefania Constantini, che decretano anche l'eliminazione del Canada, campione Olimpico uscente. Appuntamento alle 13:05 ora italiana (20:05 ora cinese) per la semifinale dell'Italia contro la Svezia di Almida De Val e Oskar Eriksson, battuti dagli azzuri 12-8 nel girone, per sognare una storica medaglia olimpica. L'altra semifinale sarà Norvegia-Gran Bretagna.