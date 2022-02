Federica Brignone argento nel gigante femminile di sci alpino, nessuna medaglia dalla discesa maschile. Wierer solo 18^ nella 15 individuale di biathlon, Lollobrigida sesta nella finale dei 1500 metri di speed skating. Lauzi 5° nello snowboard slopstyle, il curling continua a far sognare. I Giochi sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky PECHINO 2022, NEWS E RISULTATI LIVE - CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE Condividi

Gigante femminile, Brignone d'argento! La svedese Sara Hector chiude davanti a Federica Brignone di 28 centesimi: l'azzurra conquista uno splendido argento, quarta medaglia per l'Italia a Pechino, la 33^ nella storia dello sci alpino ai Giochi. Bronzo per la svizzera Lara Gut-Behrami. Fede aveva già vinto il bronzo nel gigante a Pyeongchang 2018. Elena Curtoni chiude 20^ a 4″22, Marta Bassino era uscita nella prima manche

Discesa maschile: 6° Paris, fuori Innerhofer Terminati i primi 30, si può ufficializzare il podio: vince lo svizzero Beat Feuz davanti al francese Clarey, che a 41 anni diventa il medagliato più anziano (Bode Miller ne aveva 36 nel 2014) e all'austriaco Mayer. Per l'elvetico si tratta del primo titolo olimpico dopo 4 Coppe del mondo di specialità. Sesta piazza a 52 centesimi per Paris, 15° Marsaglia, fuori Innerhofer.

Biathlon, 15km donne: Wierer 18^ Dorothea Wierer ha chiuso al 18° posto la 15km individuale femminile nel biathlon. Oro per la tedesca Denise Hermann, con un tempo di 44:12.7. L'atleta della Germania è davanti alla francese Anais Chevalier-Bouchet (44:22.1) e alla norvegese Marte Olsu Roeiseland (44:28.0). Per le altre atlete dell'Italia, termina in quarantanovesima posizione Federica Sanfilippo in 50:09.3, seguita da Michela Carrara, col tempo di 51:29.1 che vale il sessantesimo posto. Per Lisa Vittozzi, infine, il tempo di 52:57.1 vale il settantaseiesimo posto in graduatoria.

1500m donne: Lollobrigida chiude 6^ la finale Chiude al 6° posto l'italiana Francesca Lollobrigida nella 1500m individuale donne nel pattinaggio di velocità, ad appena 38 centesimi da bronzo. La pattinatrice italiana, scesa in pista in coppia con la giapponese Ayano Sato, ha chiuso il proprio giro con un tempo di 1:55.20, che le vale il 6° posto. Niente medaglia per l'azzurra, che aveva vinto l'argento nei 3000 metri. Oro alla pattinatrice olandese Ireen Wus, che fa segnare il nuovo primato Olimpico nei 1500m femminili: l'atleta dei Paesi Bassi, al sesto oro olimpico della carriera ha chiuso il proprio giro con un tempo di 1:53.28.

Sci freestyle, qualificazione big air uomini: Donaggio in finale Sono finite le tre manche di qualificazione alla finale dello sci freestyle big air uomini. L'italiano Leonardo Donaggio colleziona 90.25 punti nella prima manche, 70.25 nella seconda run e 80.25 nella terza, per un punteggio totale di 170.50. La cifra vale il 10° posto e la finale. Appuntamento per mercoledì 9 febbraio alle 4:00 ora italiana (11:00 ora cinese) per l'inizio della lotta per il podio Olimpico.

Snowboard, slopestyle uomini: Lauzi chiude al 5° posto, oro a Parrot Al Parco Genting è andata in scena la finale Olimpica di snowboard slopestyle uomini di Beijing 2022. Due atleti sul podio per il Canada: Max Parrot si riscatta dopo gravi problemi di salute e si mette al collo la medaglia d'oro; Mark McMorris piazza una splendida terza run e sale sul terzo gradino del podio. In mezzo a loro, il sensazionale e giovanissimo cinese Su Yiming, la vera sorpresa di questa gara. Primo europeo in classifica, l'italiano Emiliano Lauzi, che è stato il primo azzurro di sempre a ottenere l'ingresso a una finale di snowboard freestyle. Fino all'ultimo ha sognato una medaglia. Ottiene il punteggio di 80.01 nella prima manche; nella seconda run, raccoglie 27.48 punti; l'ultima discesa è da 39.48 punti. Il suo miglior risultato gli vale il 5° posto.

Sci freestyle, qualifiche big air donne: Bertagna fuori dalla finale Concluse le tre manche di qualificazione per la finale di sci freestyle big air donne al centro Big Air Shougang. L'italiana Silvia Bertagna si ferma al 25° posto e rimane fuori dalla finale. In prima run colleziona 17.00 punti, nella seconda 16.75, nella terza cade.