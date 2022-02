Aisla Craig, l'isola scozzese del curling

Le stones olimpiche ricavate dal granito

Solo su quest'isola, proprietà privata dei marchesi Kennedy, ma data in affitto fino al 2050 alla Reale società per la protezione degli uccelli, si trovano i due graniti utilizzati, "Blue Hone" e "Common Green", il primo, il granito blu è quello più pregiato. La struttura dei due graniti è particolarmente impermeabile, e la ragione per cui vengono preferiti sta nella loro maggiore resistenza alla rottura in seguito all'azione invasiva dell'acqua che ghiacciandosi spacca la pietra. Lo status di isola protetta consente all'azienda produttrice, Kays of Scotland, di scavare rocce in quantità limitata e solo ogni 10 anni. Le stones della Kays sono le uniche riconosciute ufficialmente sia dalla World Curling Federation sia dal Cio.