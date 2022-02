Sci di fondo, Pellegrino argento nello sprint

Un'altra impresa, l'ennesima per Federico Pellegrino , che regala all'Italia la sesta medaglia a Pechino 2022 , il quarto argento di questa rassegna per la spedizione azzurra. Come 4 anni fa in Corea l'azzurro deve arrendersi soltanto all'eterno norvegese Johannes Klaebo, che replica l'oro vinto nel 2018. Il 31enne azzurro ci ha provato nei metri finali, ma il norvegese è riuscito a difendersi e a vincere meritatamente, seppur con un distacco non elevato.

In semifinale Pellegrino meglio di Klaebo

L’antipasto della grande sfida c’era stato in semifinale: Federico Pellegrino davanti di un soffio a Johannes Klaebo. Ma in finale il norvegese ha ingranato le marce alte e l’azzurro si è dovuto accontentare di un altro splendido argento. Forse Pellegrino maledirà di essersi trovato sulla strada Klaebo, capace di batterlo a Pechino come 4 anni fa a Pyeogchang e nel mezzo anche ai mondiali 2019 e in tante gare di Coppa del Mondo. Dall’altra parte quando hai davanti un fenomeno come il norvegese forse è un po’ più facile accettare di essere battuti. Anche perché “Chicco” oggi come negli ultimi anni è molto di più del primo degli altri: è l’unico in grado di restargli in scia, di impensierirlo, l’unico che Klaebo marca e tiene d’occhio in gara. Del resto il curriculum è quello di un campionissimo: 31 anni valdostano, sposato con la compagna di nazionale Greta Laurent, è di gran lunga il più vincente nella storia del fondo azzurro a livello maschile in Coppa del Mondo, e oltre agli argenti olimpici ha in bacheca un oro mondiale e due coppe di specialità.