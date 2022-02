Arianna Fontana dopo lo storico oro nei suoi 500 metri, lancia un'ombra sulla sua partecipazione ai Giochi del 2026, tornando sulla polemica con la federazione: "Per esserci come atleta devono cambiare un po' di cose. Se le cose non cambiano mi vedrete in un’altra veste. Non rimetto me stessa, il mio allenatore, la mia famiglia nella situazione in cui sono stata fino adesso. Il record di Mangiarotti? Penso solo alla prossima gara" PECHINO 2022, NEWS E RISULTATI LIVE - CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE Condividi

Arianna Fontana ha vissuto una giornata storica dopo l'oro nei 500 m nello short track, eguagliando il record di 10 medaglie olimpiche ai Giochi invernali detenuto in Italia da Stefania Belmondo. Tra il record assoluto di Mangiarotti e la gioia dell'ennesimo trionfo, Arianna ha lanciato un'ombra sulla sua partecipazione a Milano-Cortina 2026. L'azzurra è infatti tornata sul travagliato rapporto con la federazione. In particolare, i contrasti sono nati per la scelta di Arianna Fontana di farsi allenare dal marito, Anthony Lobello. La campionesse valtellinese ha anche lasciato il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, gareggiando per l'IceLab di Bergamo, e si è allenata in strutture diverse da quelle delle federazioni, andando anche in Ungheria.

"Non penso al record di 13 medaglie di Mangiarotti" “Ai record non penso, io punto alle finali per poi aver più possibilità di portare medaglie. Ieri era ieri, oggi è un altro giorno: domani ho un’altra gara, poi la semifinale della staffetta che è molto importante, dovremo stare attente alle cinesi viste le decisioni un po’ discutibili che hanno già preso in questi giorni".

"Ho passato una notte in bianco, giusta la scelta dell'allenatore" "Ho passato una notte in bianco, ho ancora i brividi, però stamattina con calma ho riguardato i video, il mio fan club. Vedere la gioia, le lacrime, delle persone a cui voglio bene mi hanno fatto capire che ne è valsa la pena vivere tutto quello che ho passato. La scelta dell'allenatore? Tutti hanno la loro opinione, io ho la mia. Rimango convinta della scelta di Anthony Lobello (che è anche il marito, ndr) come mio allenatore, e l’oro di ieri la dimostrazione più evidente che era scelta giusta".