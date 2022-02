Primo test sulla neve di Pechino per Sofia Goggia in vista della discesa libera del prossimo 15 febbraio: "Al momento non posso garantire nulla, nemmeno la partecipazione alla gara. Vivo giorno per giorno, ho preso due belle cartelle in una settimana. Mi spiace non poter essere la solita Goggia, ma ce la metterò tutta", ha detto la bergamasca alla Rai

