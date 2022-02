Altra giornata amara per l'Italia nello sci alpino maschile a Pechino. Azzurri deludenti nel SuperG, con Marsaglia 18°, Paris 21° e Innerhofer ancora fuori. Vince l'austriaco Mayer, secondo uomo a conquistare tre ori in altrettante edizioni olimpiche. Sul podio anche Cochran-Siegle e Aamodt Kilde

Roland Fischnaller, alla sua sesta Olimpiade, medaglia di legno nello slalom gigante parallelo di snowboard. Il 41enne azzurro ha perso la 'finalina' contro il russo Victor Wild. 'Capitan Fisch' chiude al 4° posto e perde così la possibilità di salire sul podio olimpico per la prima volta in carriera

Pattinaggio di figura, singolo maschile: Grassl e Rizzo al programma libero

Termina il programma corto di pattinaggio di figura del singolo maschile. Un impressionate Nathan Chen sigla il nuovo primato del corto con 113.97 punti. Subito dietro di lui due giapponesi, ma tra loro non c'è Hanyu Yuzuru, 8° con 95.15 punti, sottotono rispetto alle sue possibilità. Secondo e terzo sono rispettivamente Kagiyama Yuma (108.12) e Uno Shoma (105.90). Entrambi gli italiani passano il turno: il migliore è Daniel Grassl, 12° con il punteggio di 90.64. Subito dietro, al 13° posto, Matteo Rizzo (88.63). Delusione per il ceco Michal Brezina, che non riesce a qualificarsi, fermandosi solo al 25° posto (75.19). Appuntamento a giovedì 10 febbraio alle 2:38 ora italiana (9:38 ora cinese) per il programma libero che assegnerà le medaglie dell'individuale maschile.