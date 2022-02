Comunicati i pettorali in vista dello slalom femminile in programma mercoledì a Pechino. Numeri alti per le tre azzurre in gara: Brignone con il 31, le esordienti Della Mea e Gulli rispettivamente con il 33 e il 46. Prima manche in programma alle 3.15 ora italiana, le medaglie si assegnano dalle 6.45. Tutto in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

