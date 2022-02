Altra giornata amara per l'Italia nello sci alpino maschile a Pechino. Azzurri deludenti nel SuperG, con Marsaglia 18°, Paris 21° e Innerhofer ancora fuori. Vince l'austriaco Mayer, primo uomo a conquistare tre ori in altrettante edizioni olimpiche. Sul podio anche Cochran-Siegle e Aamodt Kilde PECHINO 2022, NEWS E RISULTATI LIVE - CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE Condividi

Matthias Mayer si è portato a casa anche la medaglia d’oro del supergigante maschile di Pechino 2022. Male l'Italia, con Matteo Marsaglia 18°, Dominik Paris 21° e Christof Innerhofer ancora fuori. Sul tracciato cinese della pista “Rock” di Yanqing, l’austriaco è entrato nella leggenda, chiudendo con il tempo di 1’19”94. Per Mayer si tratta della seconda vittoria consecutiva nel super-G olimpico, dopo PyeongChang 2018, e della terza vittoria in altrettante manifestazioni a cinque cerchi, considerando anche l’oro nella discesa di Sochi 2014: è il primo uomo nella storia a riuscire nell’impresa. Alle spalle del trentunenne carinziano si è piazzato lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, a solamente quattro centesimi di distacco, conquistando così la prima medaglia olimpica in carriera. Prima affermazione alle Olimpiadi anche per il norvegese Alexander Aamodt Kilde, arrivato a 42 centesimi dalla prima posizione, portandosi così a casa il bronzo.

I risultati degli italiani Giornata opaca in casa Italia con Matteo Marsaglia, primo degli azzurri, 18° a 2”22 dal leader austriaco e Dominik Paris 21° a 2”68. Out invece Christof Innerhofer (già uscito dopo due porte in discesa) così come altri campioni del calibro di Marco Odermatt e Beat Feuz.

SuperG maschile, la classifica finale Matthias Mayer (Austria) Ryan Cochran-Siegle (Usa) +0.04 Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) +0.42 Adrian Smiseth Sejersted (Norvegia) +0.74 Vincent Kriechmayr (Austria) +0.76 James Crawford (Canada) +0.85 Romed Baumann (Germania) +1.16 Andreas Sander (Germania) +1.27 Blaise Giezendanner (Francia) +1.32 Trevor Philp (Canada) +1.40

Paris: "Quando non sei al top cominci a sbagliare" “Per me nel super-G era già chiara la cosa. Quando non sei al top, quando ci sono queste gare importanti, cerchi comunque di fare risultato e poi inizi a sbagliare. Il tracciato è abbastanza stretto, una pista non così difficile ma con un tracciato che ti mette in difficoltà ogni tanto”