L'adolescente cinese Eileen Gu, la ragazza poster delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, ha vinto il titolo nel big air di freeski femminile davanti alla tennista Peng Shuai e al presidente del Cio Thomas Bach al Big Air Shougang. La diciottenne, nata a San Francisco da padre americano e madre cinese, è arrivata ai Giochi come una delle più grandi speranze di medaglia d'oro del paese d'origine e ha realizzato uno straordinario salto finale. Ma sui social sono emerse, anche le immagini della tennista Peng Shuai mentre parla con il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) Thomas Bach sulle tribune. Il Cio ha confermato ieri che Bach aveva tenuto un incontro di persona con Peng domenica (6 febbraio). La Peng è stato avvistata con un cappello a pompon, sfoggiando gli anelli olimpici, in piedi accanto a Bach mentre guardavano la performance della vincitrice della medaglia d'oro. "L'ho vista e abbiamo avuto l'opportunità di parlare", ha detto Bach. "Ora deve andare in quarantena, mi ha detto, perché ora lascerà il circuito chiuso. Ha detto oggi". Da parte sua la Gu ha detto di essere felice che la Peng fosse presente per vedere la sua vittoria. "Sono davvero felice di sapere che era qui oggi", ha detto Gu. "È un grande onore quando atleti di diversi sport, in particolare di sport molto conosciuti come il tennis, vengono e prestano attenzione ai nuovi sport più piccoli come il freeski. Penso che ci dia una piattaforma straordinaria per diffondere, si spera, il nostro piccolo sport nel resto del mondo e danno anche ad altri l'opportunità di provare questo sport. Sono davvero grata che sia felice e in salute e che sia qui fuori a fare di nuovo le sue cose".