Malagò negativo lascia l'hotel Covid a Pechino

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, è risultato negativo al test covid e pertanto, in base alle norme contenute nel playbook del CIO, è stato trasferito nell'albergo dove alloggiano i membri del Cio a Pechino. Malagò era risultato positivo al suo arrivo in Cina e per questo motivo era stato messo in isolamento in un hotel Covid.