Snowboard cross, tre italiani nelle fasi finali

Nelle selezioni per le fasi finali di snowboard cross maschile, Omar Visintin in 1:17.68 e Lorenzo Sommariva in 1:17.98 passano subito alla prima run come sesto e nono. Tommaso Leoni ferma il cronometro a 1:19.45 nella prima corsa, ma non basta: nella seconda segna 1:18.13 ed è qualificato come diciannovesimo. Brutta giornata per Filippo Ferrari: subito errore e 1:24.77 al traguardo nella prima run; nella seconda cade male poco dopo la partenza. E' fuori dalla gara. Alle 7:00 ora italiana (14:00 ora cinese) al via gli ottavi.