Delusione per Michela Moioli, che chiude ottava nello snowboard cross. Poche soddisfazioni dallo sci alpino, con Brignone caduta nella seconda manche dello slalom. Splendido quinto posto per Leonardo Donaggio nello sci freestyle. Tutti i risultati di oggi degli azzurri a Pechino

Snowboard cross, Moioli ottava La giornata di gloria si trasforma in incubo per Michela Moioli ai Giochi olimpici di Pechino. L'azzurra, campionessa in carica e grande favorita per l'oro nello snowboard cross, viene infatti eliminata in semifinale a sorpresa, cadendo e ferendosi anche al volto nella small final che assegnava le posizioni 5-8. L'azzurra, che era stata la più veloce fino ai quarti di finale, non conclude la prova e chiude 8^.

Slalom donne, storico oro per Vlhova. Fuori Brignone Petra Vlhova ha conquistato lo slalom speciale femminile dei Giochi di Pechino. La slovacca, che conquista la prima medaglia olimpica per il suo Paese, ha chiuso in 1'44''98 rimontando dal 7° posto della prima manche. Sul podio anche l'austriaca Katharina Liensberger e la svizzera Wendy Holdener. Fuori Federica Brignone, che dopo il 20° posto della prima manche, ha inforcato nel finale della seconda. Per la valdostana si trattava di un allenamento in vista della combinata. Out anche la statunitense Mikaela Shiffrin, campionessa olimpica in carica. Per le italiane, Anita Gulli con il crono di 1:49.78 (+4.80) è 29^; Lara Della Mea in 1:50.53 è 30^ (+5.55).

Snowboard, halfpipe uomini qualificazioni: eliminati Vito III e Gennero Terminano le qualificazioni dello snowboard halfpipe uomini. Il migliore è il giapponese Hirano Ayumu con il punteggio di 93.25. I campioni si vedono nella difficoltà: sotto pressione dopo aver sbagliato nella prima run, Shaun White sfodera una prestazione fenomenale nella seconda manche ed è di nuovo in finale (quarto con 86.25 punti). Per gli italiani, due cadute nelle seconde run. Delusione per Louis Philip Vito III: non bastano i 60.25 punti della prima run per conquistare la finale. Si ferma al tredicesimo posto, a ridosso dei primi dodici qualificati. Lorenzo Gennero è diciannovesimo con il miglior punteggio di 34.75.

Sci freestyle, finale big air uomini: Ruud oro, Donaggio splendido quinto Spettacolo a Shougang nella finale dello sci freestyle big air uomini. Il norvegese Birk Ruud si dimostra migliore degli altri e conquista l'oro con 187.75 punti: sicuro della medaglia più preziosa già prima della sua terza run, fa il suo ultimo salto con la bandiera norvegese in mano. Secondo lo statunitense Colby Stevenson (183.00), terzo lo svedese Henrik Harlaut (181.00). L'esordio Olimpico del diciottenne italiano Leonardo Donaggio è ottimo: chiude al quinto posto con 172.00 punti. Un primo salto da 91.00, poi un secondo da 81.00 e infine una caduta per l'azzurro che si ritiene più che soddisfatto di questa prima esperienza Olimpica