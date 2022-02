Giornata da incubo per Michela Moioli nello snowboard cross a Pechino: la campionessa olimpica in carica domina fino ai quarti, poi viene clamorosamente eliminata in semifinale e cade nella small final, ferendosi a mento, naso e caviglia. "Vado a leccarmi le ferite, doveva finire così", le parole della portabandiera italiana. Il supporto social del Coni: "Michi, ti rialzerai, rimani il nostro orgoglio!"

La giornata di gloria si trasforma in incubo per Michela Moioli ai Giochi olimpici di Pechino. L'azzurra, campionessa in carica e grande favorita per l'oro nello snowboard cross, viene infatti eliminata in semifinale a sorpresa, cadendo e ferendosi anche al volto nella small final che assegnava le posizioni 5-8. Dopo un avvio show, Michela è stata eliminata in semifinale: dopo una buona partenza l'azzurra lascia sfogare le avversarie nelle prime curve e si mette dietro. La francese Trespeuch la sorpassa e la manda in terza posizione: non riesce il recupero nel finale e viene clamorosamente eliminata. Dopo l'eliminazione nelle semifinali, Moioli è poi caduta a metà della small final. Subito soccorsa l'azzurra è tornata al traguardo sulle sue gambe, ferendosi naso, mento e caviglia senza conseguenze importanti. L'azzurra, che era stata la pià veloce fino ai quarti di finale, non conclude la prova e chiude 8^.