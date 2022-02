Petra Vlhova si è imposta nello slalom femminile olimpico. La slovacca, che conquista la prima storica medaglia per il suo Paese, ha preceduto l'austriaca Liensberger e la svizzera Holdener. Fuori nella seconda manche Federica Brignone, out anche la campionessa in carica Mikaela Shiffin. L'americana: "E' un momento terribile"

Petra Vlhova ha conquistato lo slalom speciale femminile dei Giochi di Pechino. La slovacca, che conquista la prima medaglia olimpica per il suo Paese, ha chiuso in 1'44''98 rimontando dal 7° posto della prima manche. Sul podio anche l'austriaca Katharina Liensberger e la svizzera Wendy Holdener. Fuori Federica Brignone, che dopo il 20° posto della prima manche, ha inforcato nel finale della seconda. Per la valdostana si trattava di un allenamento in vista della combinata. Out anche la statunitense Mikaela Shiffrin, campionessa olimpica in carica. Più staccate le altre due azzurre in gara, Anita Gulli e Lara Della Mea.